"Моральные страдания": Навальный не понял, в чем его обвиняют

Прокурор, зачитав обвинение на заседании по делу Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, отметила, что блогер умышленно распространял сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Дело слушается в Бабушкинском районном суде Москвы, передает ТАСС.

По словам прокурора, Навальный распространил ложные сведения, не имеющие отношения к действительности, которые повлекли моральные страдания ветерана Артеменко.

Однако Навальный вину не признал, заявив, что ему не понятно обвинение​​​. Блогер утверждает, что ничего не знает про Игната Артеменко.

При этом Навальный считает, что ветерана «бессовестно используют его родственники его.

Дело возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, в котором ветеран Артеменко высказался в поддержку изменений в Конституцию РФ.

Суд принял решение о приостановке процесса в конце августа из-за болезни Навального – тогда он находился в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан решением суда.

Статья о клевете ранее не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президентом России был подписан федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.

Теперь за это может грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.

2 февраля решением Симоновского суда Москвы Навальному условный срок по делу компании Yves Rocher заменен на 3,5 года колонии общего режима.

По данным ФСИН, Навальный многократно нарушал условия испытательного срока и был объявлен в розыск. В настоящее время осужденный содержится в СИЗО "Матросская тишина".