"Моральные страдания": Навальный не понял, в чем его обвиняют

Прокурор, зачитав обвинение на заседании по делу Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, отметила, что блогер умышленно распространял сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Дело слушается в Бабушкинском районном суде Москвы, передает ТАСС.
По словам прокурора, Навальный распространил ложные сведения, не имеющие отношения к действительности, которые повлекли моральные страдания ветерана Артеменко.
Однако Навальный вину не признал, заявив, что ему не понятно обвинение. Блогер утверждает, что ничего не знает про Игната Артеменко.
При этом Навальный считает, что ветерана «бессовестно используют его родственники его.
Дело возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, в котором ветеран Артеменко высказался в поддержку изменений в Конституцию РФ.
Суд принял решение о приостановке процесса в конце августа из-за болезни Навального – тогда он находился в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан решением суда.
Статья о клевете ранее не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президентом России был подписан федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.
Теперь за это может грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.
2 февраля решением Симоновского суда Москвы Навальному условный срок по делу компании Yves Rocher заменен на 3,5 года колонии общего режима.
По данным ФСИН, Навальный многократно нарушал условия испытательного срока и был объявлен в розыск. В настоящее время осужденный содержится в СИЗО "Матросская тишина".