МИД РФ: заявления "коллективного Запада" о Навальном – это вмешательство во внутренние дела

Целью заявлений стран НАТО и Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным является попытка сдерживания России и вмешательство во внутренние дела страны.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, "запевальная роль" в этом процессе принадлежит США, которые отвели себе роль "дирижера".

Захарова отметила, что в данной ситуации нет ничего нового – Запад пытается вмешиваться во внутренние дела России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный, приговорив его 3,5 годам колонии общего режима.

3 февраля представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил от имени 27 государств, входящих в ЕС, что Европейский Союз осудил решение российского суда по Алексею Навальному.