МИД: заявления западных стран об акциях в России выпущены, как под копирку

Заявления западных стран по ситуации с Алексеем Навальным и несогласованным акциям в России являются срежиссированными, они выпущены как под копирку.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, западные официальные лица упражнялись в произнесении красивых фраз, которые были похожи друг на друга.

Захарова подчеркнула, что такие заявления странно слышать от представителей государств, где при разгоне мирных манифестаций полиция не стесняется применять резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции, на которые выходить призывали сторонники Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".