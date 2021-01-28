Суд признал законным арест Навального

Мособлсуд признал законным 30-дневный арест Алексея Навального. Навальный был задержан после прилета из Берлина в аэропорту Шереметьева. Арест до 15 февраля на него наложил Химкинский суд Подмосковья. Адвокаты Алексея Навального пообещали оспорить решение Мособлсуда, подав кассационную жалобу. Они также планируются обратиться в Европейский суд по правам человека.

Подать жалобу они смогут после того, как судья Муса Мусаев представит мотивировочную часть решения. Пока была оглашена лишь вводная и резолютивная части судебного решения, сообщает ТАСС.

Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии. Химкинский суд планирует рассмотреть ходатайство о замене ему условного срока наказания по делу "Ив Роше" на реальное 2 февраля 2021 года.

Дважды осужденный за хищения Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания. По решению суда он должен был два раза в месяц отмечаться во ФСИН до истечения испытательного срока – 29 декабря 2020 года.

Но в 2020 году Навальный минимум 6 раз это проигнорировал. Он не пришел на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июня и 17 августа. После каждого нарушения Алексею Навальному выносились официальные предупреждения о возможной замене условного наказания на реальное лишение свободы.

С 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не приходил, но во ФСИН учли, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite ("Милосердие"). В московском управлении ФСИН подчеркнули, что после выписки из клиники 23 сентября Алексей Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Но 23 ноября Навальный направил во ФСИН информацию, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и восстанавливает здоровье. Как отметили во ФСИН, официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были. Кроме того, сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию.

Проблемы со здоровьем начались у Алексея Навального в самолете, который летел из Томска в Москву. Навальный потерял сознание. Экипаж самолета принял решение экстренно посадить самолет в омском аэропорту. С борта самолета Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи, а через 44 часа перевезен в Германию специальным самолетом санавиации.