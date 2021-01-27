МИД РФ: ситуация с Навальным ставит под сомнение взаимодействие с Евросоюзом

Ситуация с Алексеем Навальным поставила под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия Российской Федерации с Европейским Союзом.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

На Смоленской площади отметили, что минувший год запомнился ухудшением отношений между Москвой и Брюсселем из-за того, что ЕС предпринял ряд недружественных шагов, в том числе, санкционных.

Вместе с тем, в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается разрывать каналы для диалога и "вставать в позу обиженных", напомнив о значительных показателях торгово-экономического сотрудничества РФ и ЕС.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о том, что географически и культурно Россия представляет собой часть Европы.

По его мнению, позитивный диалог между РФ и ЕС возможен будет только тогда, когда стороны подойдут к нему честно, отбросив фобии прошлых веков.

Алексей Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 10 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили единую политическую линию в отношении РФ в свете ареста Навального, призвав к его освобождению.