Россия надеется, что Евросоюз выберет конструктив

Россия рассчитывает, что на саммите Евросоюза, который пройдет в марте, будет сделан выбор в пользу конструктивного и прагматичного взаимодействия с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".

По словам министра, во время переговоров стороны обсудили, в каком состоянии сегодня находятся отношения между Россией и Европейским союзом. Сейчас они переживают не лучшие времена из-за ограничений на фоне пандемии ковида, а также из-за односторонних нелегитимных рестрикций, которые вводятся под надуманными предлогами. Вместе с тем с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога.

Лавров предупредил, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями.

Также российский министр затронул проблему выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий. По его мнению, в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент. Россия рассчитывает, что США в скором времени смогут определиться, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ.

В свою очередь Боррель сообщил, что на переговорах с Лавровым поднял вопрос об Алексее Навальном. Он призвал его освободить и расследовать дело об отравлении.