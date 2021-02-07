Глава Евродипломатии предупредил о новых санкциях

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в своем блоге, что Евросоюз может ввести очередные санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Предполагается, что будет введен новый механизм, предусматривающий недавно утвержденный режим санкций в связи с нарушением прав человека.

С 4 по 6 февраля Боррель находился с визитом в Москве. По его мнению, у России нет интереса к нормализации отношений с сообществом. А его встреча с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым лишь показала, что Россия и Евросоюз отдаляются друг от друга. Хотя стратегический выбор, который сейчасделается, определит динамику международных сил в XXI веке

Чиновник не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России. В этот день состоится специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по этому вопросу на мартовском Европейском совете.