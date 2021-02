"Кукла", "проститут" и "мерзкий сценарий" Навального

Навальный по приговору суда получил свой первый реальный уголовный срок. Он сам к этому долго шел и, наконец, дошел. Судя по истеричному поведению в суде, до последнего не верил, что приговор будет именно таким, ведь, с одной стороны, до этого отечественное правосудие относилось к неоднократным нарушениям закона Навальным воистину либерально, чем его и развратили, а с другой, – его испортили и немцы.

В Германии его возили в правительственном кортеже и искусственно создали у нашего персонажа впечатление собственной значимости и даже исключительности. Сконструировали ему образ вроде как "лидера российской оппозиции", что заведомо ложно. Ни идей, ни созидательного опыта, ни реальной народной поддержки.

Он вот еще раз оскорбил ветерана Великой Отечественной, назвав уже его "куклой". В стране, где 9 Мая – главный праздник, такое не прощаю. И кукла уже в глазах людей – это сам Навальный. В западных руках.

А что касается оскорбления ветерана Великой Отечественной, то первое судебное заседание по делу о клевете состоялось 5 февраля. Вел там себя Навальный отвратительно безобразно. Вместо того чтобы перед ветераном просто извиниться, подсудимый продолжил изрыгать в адрес старика оскорбления.

Кстати, мало кто задумывается об этом, но Навальный и его навальнята, оскорбляя ветеранов и саму память о Великой Отечественной войне и Победе, не знаю уж, стихийно или сознательно, но по факту готовы стереть культурный код россиян, "зачистив" нашу память, перекодировать наш народ, ведь без памяти нет народа. Нет народа – нет и страны. По сути, туда они клонят. Страна для них не ценность. Они – фан-клуб другой команды. Не нашей.

В общем, не важно, какой приговор в итоге вынесут Навальному по делу о оскорблении ветерана, потому в пятницу весь день Навальный своим поведением выносил приговор себе как человеку и личности.

На процессе вновь, как и на предыдущем суде по делу об отмене условного приговора, присутствовали дипломаты. На этот раз – секретарь французского посольства Юан Юрес и его коллега из Великобритании Бэлл Эндрю Ричард.

Подсудимый Алексей Навальный в зале присутствовал лично. Его доставили из СИЗО "Матросская тишина". Потерпевший 94-летний Игнат Артеменко, ветеран войны, недавно перенес операцию. В суд явиться он не смог — участвовал по видеосвязи. Он – один из тех, кто летом 2020 года снимался в ролике в поддержку принятия поправок в Конституцию. После публикации ролика Алексей Навальный на своей странице в соцсетях назвал его участников "холуями". Потом он повторил это в своем видеостриме, где заодно снова обозвал и старика-ветерана, и актера Ланового, и заслуженных врачей. Это к тому, что сегодня Навальный говорит, что не помнит обстоятельств. А вот Интернет помнит все.

94-летний Игнат Артеменко после того, как узнал об этих словах, слег. Ему стало плохо. Вскоре после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело за клевету. И вот в пятницу оно дошло до суда. С Навального в этот день будто слезла маска, и начался сеанс саморазоблачения. Весь процесс он бесконечно хамил ветерану, свидетелям, перебивал судью, нарушал порядок, кричал. Его чуть не удалили из зала. Оппозиционер вновь назвал ролик о поправках холуйским, а показания ветерана, в которых он рассказывал, как воевал, высмеял.

Игнат Артеменко сидел в маске у себя дома. Навальный принялся глумиться: "Хватит издеваться над пожилым человеком, пусть маску снимет, он не доживет до конца процесса". Навальный кричал, что не признает себя виновным и хамил все больше и больше. Обзывал старика "куклой". Он кричал, что процесс сфабрикован: "Вы взяли деда, нацепили на него медали, чтобы провести этот гнусный процесс. Я вас презираю!"

Игнату Артеменко стало плохо. Навальный продолжал глумиться: "Я говорил, что они, родственнички, этого деда ночью придушат. Это мерзкий сценарий. Им нужен был дедушка, который бы тряс медалями!"

Когда начался допрос внука ветерана, все стало еще безобразнее. Навальный кричал внуку: "Ваш дед воспитал проститута, который торгует своим дедом". Это был его ответ на вопрос внука, почему бы Навальному просто не извиниться перед ветераном?

Ветеран войны Игнат Артеменко родился в 1926-м в белорусской деревне Виляховка. Весной 1942 года, когда село было под немецкой оккупацией, он стал связным партизанского отряда. Вскоре его выдал гитлеровцам односельчанин, его оправили в тюрьму, он сбежал по дороге и окончательно вступил в партизанский отряд. С 1944-го Артеменко служил в Красной Армии, потом в советской.

На процессе Навальный издевательски интересовался у Артеменко, что бы сделали белорусские партизаны с теми, кто украл их пенсии и построил дворцы? Это он так намекал на якобы "дворец" Путина в Геленджике, оказавшийся – напомним – в реальности недостроенной гостиницей.

В связи с эти хотелось, кончено, задать встречный вопрос: а что сделали бы белорусские партизаны, которые видели, как нацисты уничтожают евреев, с тем, кто пьет шуточный "первый тост за Холокост"?

Да, этот неприглядный факт из биографии Навального пытались всячески вычистить, но не вышло. Это он так шутил на вечеринке в редакции оппозиционного журнала The New Times. О гнусном факте писала даже израильская газета The Jerusalem Post. Извинений от Навального не последовало.

Тут вообще стоит вспомнить, что прежде чем стать этаким либеральным светилом российского протеста, Навальный начинал именно как националист. Лозунг "Хватит кормить Кавказ!" – это его изобретение. Оппонентов не той национальности он в дискуссиях легко называл "черножопыми". Потом он ходил на "русские марши", вступил даже в оргкомитет. Евреев он тогда, кстати, именовал "жидами".

Позже, видимо, кураторы объяснили ему, что надо сбавить обороты, иначе можно потерять сторонников. И тогда Навальный стал действовать иначе. Впрочем, вполне типично для отечественного либерала. Он стал бороться с памятью о войне – десакрализировать ее.

Когда его облили зеленкой на одной встрече со сторонниками, сами сторонники Навального сделали фотошоп. Покрасили зеленкой лицо скульптуры Родина-мать на Мамаевом кургане.

Весной прошлого года Навальный гнусно посмеялся над памятью советских людей, уничтоженных зондеркомандами СС. Он тогда написал у себя в Тwitter: "Настоящая новость, не пародийная: СК РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тысяч жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942-1943 годах Ждем возбуждения уголовного дела против печенегов".

Вообще согласно и резолюции 2391 Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 года и статье 356 нашего УК "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" такие преступления не имеют срока давности. Юрист Навальный то ли этого не знал, то ли умышленно глумился.

В уголовном деле речь идет о зверствах начальника зондеркоманды СС-10а Курта Кристмана, в числе преступлений которых не только расправы в Ростовской области, но и на Кубани. В частности, именно эти преступники, убивали, загоняя в машины-душегубки детей-инвалидов с ДЦП и последствиями туберкулеза в Ейском детском доме 9-го и 10 октября 1942 года.

Потом, когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки: они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно.

"При раскопке могилы обнаружены 214 детских трупов, мальчиков и девочек, в возрасте от четырех до семи лет (лежащих беспорядочно друг на друге), большинство из них сцеплено руками попарно. У некоторых в руках были палки и костыли", – сказано в документах. Сцеплены руками попарно. Дети умирали держась за руки, обнявшись, чтобы последние секунды жизни чувствовать, что в этой бесконечной удушающей темноте ты не один.

Все это есть в открытых источниках по делу. Но Навальный умышленно обсмеял трагедию. Обсмеять войну, Победу, жертвы и героизм – это вообще стало его стилем. Впрочем, и его сторонников тоже, тех, например, которые летом загрузили на портал "Бессмертный полк" фотографий нацистских преступников, выдав их за фото участников Великой Отечественной. Надо отметить, что СК тогда сработал довольно оперативно, сторонников Навального, которые это устроили, задержали быстро. И они, конечно, каялись, размазывая слезы, и говорили, что просто пошутили. То есть великовозрастные граждане не понимают, что есть вещи, с которыми шутить нельзя, невозможно ни одному нормальному человеку.

Точнее так: их убедили, что шутить с эти можно и нужно. И это правильно. Шутить и глумиться над Победой, жертвами нашего народа, потому что ничего такого в этом нет. Давно все было. Надо все забыть и наплевать. И строить прекрасную Россию будущего. А те, кто в это не верят, они неправильные люди. Вовсе не люди.

Нацизм Навального – это смесь правых идей и социал-дарвинизма, где человеку сомневающемуся вообще отказывают в том, чтобы считаться человеком. И отсюда рождаются такие вот истории, как недавно появилась в Сети. Малолетние подонки, сторонники Навального, гнусно глумятся над стариком, видимо, родственником, который их критикует. Дедушка, будучи ребенком, пережил войну, голод, разруху.

Яркий пример того, что не сторонник не человек, – травля, которую устроили сторонники Навального после суда внуку Артема Игнатенко. В Сеть "слили" его личные данные, его семьи, ему стали сыпаться угрозы и оскорбления. То есть не на Украине, не в Прибалтике – в России травят человека, который заступился за своего деда-ветерана войны. Как это вам? Вот это та страна, которую хочет строить Навальный и его сторонники.

Все это оказалось настолько шокирующим даже для традиционных противников власти и критиков Путина, что, например, Григорий Явлинский высказался по Навальному вполне однозначно: "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции. Поэтому, поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления".

Не ясно, конечно, отчего Навальному так долго все сходило с рук. Потому что, проявляя снисхождение к нему, мы, кажется, едва не потеряли наших детей. Многие журналисты, политологи и публицисты в эти дни писали, что к Навальному было бы совершенно иное отношение, и не только у суда, если бы он просто извинился перед Артеменко, сказал бы по-человечески: Игнат Сергеевич, невнимательно я ролик смотрел, не сразу понял, кто там снялся. К остальным претензий не снимаю. А вы меня простите. Победа для меня свята, подвиг народа бесценен. Мне очень жаль". И все.

Но дело в том, что Навальный сказать этого не может. Не способен. Он просто так не думает. За все годы публичной деятельности про День Победы он никогда ничего не писал и не говорил. Плевать ему на Победу и народ, плевать на ветеранов. Это же "совки", "ватники", "путинисты", то есть не люди. Нормальная логика зондеркоманды.