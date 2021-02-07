РВИО опубликует данные о затравленном ветеране

Российское военно-историческое общество (РВИО) намерено в ближайшее время опубликовать архивные документы и исследование о биографии ветерана Великой Отечественной войны, полковника Игната Артеменко, опровергающие измышления, что тот "отсиживался в теплом месте". Ранее о ветеране нелицеприятно высказывался блогер Алексей Навальный, за это на него завели дело о клевете.

"Сегодня против 94-летнего фронтовика разворачивается самая настоящая травля, тон которой задало поведение в суде самого А. Навального", – отметило РВИО в своем заявлении, выдержки из которого приводит РИА Новости.

"Вместо того чтобы… просто принести извинения немолодому, заслуженному человеку, А. Навальный продолжил оскорблять И.С. Артеменко и его родных", – продолжают авторы заявления.

Они напомнили, что ветерану стало плохо прямо во время судебного заседания по делу в отношении Навального, которое прошло 5 февраля. Поэтому заседание пришлось прервать. Следующее намечено на 12 февраля.

В РВИО отметили, что "линию на уничижение" И.С. Артеменко продолжили сторонники Навального в соцсетях, а также некоторые СМИ. Их действия военные историки сравнили с "мерзкими выпадами" Александра Невзорова в отношении Зои Космодемьянской или защитников Москвы в 1941 году.

Что же касается 94-летнего инвалида войны Игната Артеменко, РВИО пообещало оказать ему правовую помощь, в том числе предоставить адвоката, чтобы он мог не участвовать в дельнейших судебных заседаниях, потребовало прекратить травлю в отношении ветерана и заявило и намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности людей, пытающихся очернить уважаемого фронтовика.