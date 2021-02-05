Заседание по делу Навального перенесли

В пятницу. 5 февраля, в Бабушкинском суде проходило заседание по делу Алексея Навального. Он обвиняется в клевете. Судья постановила отложить процесс на 12 февраля.

Заседание состоится в следующую пятницу в 10:00. Во время него будет продолжен допрос свидетелей обвинения, сообщает ТАСС.

В суде уже успели выступить сам ветеран Игнат Артеменко и его внук. Родственник пенсионера Игорь Колесников утверждает, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Алексея Навального. Также его поджидают возле подъезда.

Свидетель обратил внимание на то, что ни он лично, ни его дедушка не писали заявление на Навального в полицию.

Оппозиционера обвиняют из-за его комментариев к видео, в котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. В них следствие усмотрело клевету, порочащую честь ветерана.