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Дела Навального 30 минут назад

05 февраля 2021 15:58

Навальный заявил, что родственники "придушат" Артеменко


EPA

Алексей Навальный во время судебного заседания заявил, что родственники ветерана Игната Артеменко могут задушить его сегодня ночью подушкой. Нужно это якобы для того, чтобы потом заявить: "это дело его доконало".

Во время судебного заседания в зале Бабушкинского суда Москвы ветерану стало плохо, ему пришлось вызвать скорую. Прокурор попросил занести в протокол то, что до такого состояния Артеменко довел Навальный. Заседание было прервано из-за ухудшения состояния потерпевшего. В настоящее время суд возобновил слушание.

Бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич прокомментировала высказывания Навального во время заседания. Она считает, что выражения оппозиционера считаются недопустимыми с точки зрения общечеловеческих норм морали, сообщает ТАСС.

У Алексея Навального, в свою очередь, произошел эмоциональный всплеск. Подсудимый кричал на судей и требовал снять маску с ветерана.

Оппозиционер обвиняется по делу о клевете. На своей странице в соцсети он опубликовал пост, в котором содержались сведения, порочащие репутацию и честь ветерана Игната Артеменко.

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