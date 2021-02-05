Алексей Навальный во время судебного заседания заявил, что родственники ветерана Игната Артеменко могут задушить его сегодня ночью подушкой. Нужно это якобы для того, чтобы потом заявить: "это дело его доконало".

Во время судебного заседания в зале Бабушкинского суда Москвы ветерану стало плохо, ему пришлось вызвать скорую. Прокурор попросил занести в протокол то, что до такого состояния Артеменко довел Навальный. Заседание было прервано из-за ухудшения состояния потерпевшего. В настоящее время суд возобновил слушание.

Бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич прокомментировала высказывания Навального во время заседания. Она считает, что выражения оппозиционера считаются недопустимыми с точки зрения общечеловеческих норм морали, сообщает ТАСС.

У Алексея Навального, в свою очередь, произошел эмоциональный всплеск. Подсудимый кричал на судей и требовал снять маску с ветерана.

Оппозиционер обвиняется по делу о клевете. На своей странице в соцсети он опубликовал пост, в котором содержались сведения, порочащие репутацию и честь ветерана Игната Артеменко.