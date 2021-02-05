Собкор: у Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики

У Алексея Навального в ходе слушаний по его делу в Бабушкинском районном суде Москвы произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. Об этом в ходе прямого включения в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил специальный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев.

"Буквально перед перерывом у Навального случился эмоциональный всплеск на грани истерики. Он кричал на судей и еще раз требовал снять маску с ветерана. Понятно, что подсудимый не раскаивается в совершенном преступлении. Суд по статье клевета продолжается ", – сказал спецкор.

По его словам, заседание суда началось в 10 часов утра. У здания судебной инстанции дежурит большое число журналистов и несколько десятков граждан. При этом каких-либо групп людей с политическими лозунгами или высказывании не наблюдалось. Возле здания судебной инстанции усиление присутствия сотрудников правоохранительных органов не производилось, сказал Долгачев.

Что касается сотрудников иностранных дипломатических ведомств, они также прибыли на судебные слушания, в частности, французские и британские дипломаты. Допуск на заседание двух сотрудников дипмиссий подтвердили и в МИД РФ. "Как нам сообщают, суд проходит довольно эмоционально. Сейчас там очередной перерыв. Первый был связан с тем, что Алексей Навальный потребовал дополнительно ознакомиться с материалами дела. Сейчас еще один перерыв, и ближайшее время будет рассмотрение по существу", – сообщил спецкор.

Он напомнил, что само дело связано с клеветой Навального в социальных сетях в отношении участников ролика, которые призывали голосовать за изменения в Конституцию РФ. В съемках ролика участвовал и 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, признанный потерпевшим по делу о клевете. По состоянию здоровья он участвует в суде по видеосвязи.

Говоря о возможном наказании Навальному, Долгачев сообщил, что статьей УК РФ максимальное наказание за клевету предусматривает до двух лет лишения свободы, либо наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей и обязательных работ.

Прокуратура свое требование на суде еще не озвучила.