Хамил и кричал: Навальный делал все для срыва заседания

В Бабушкинском суде Москвы в пятницу, 5 февраля, состоялось заседание по делу блогера Алексея Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Сам 94-летний истец участвовал в рассмотрении по видео связи, но в ходе процесса из-за переживаний ему пришлось вызвать скорую.

Это уже третье уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое дошло до суда. Два предыдущих касались финансовых махинаций и легализации крупных сумм, а новое дело оскорбления и клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Вновь среди первых слушателей были дипломаты. На этот раз секретарь французского посольства Юан Юрес и его коллега из Великобритании Бэлл Эндрю Ричард.

— Почему это дело столь важно для вас?

— Без комментариев!

Подсудимый Алексей Навальный в зале присутствовал лично. Его доставили из СИЗО "Матросская тишина". Потерпевший 94-летний Игнат Артеменко недавно перенес операцию. В суд явится он не смог — участвовал по видеосвязи. Он один из тех, кто летом 2020 года снимался в ролике в поддержку принятия поправок в Конституцию. После публикации ролика Алексей Навальный на своей странице в соцсетях назвал его участников холуями. Игнат Артеменко после того, как узнал об этих словах, слег. Следственный комитет возбудил уголовное дело за клевету.

Защищать честь ветерана пришли несколько свидетелей. Пока они выступали, Навальный постоянно повышал голос и не верил, что эти люди высказывают свою личную позицию, когда защищают ветерана.

Когда выступал внук ветерана, Навальный назвал его ничтожеством. Подсудимому не понравились ответы свидетеля.

Сам Алексей Навальный заявил, что не виновен. Он все время перебивал судью, нарушал порядок, кричал. Его чуть не удалили из зала. Оппозиционер вновь назвал ролик о поправках холуйским, а показания ветерана, в которых он рассказывал как воевал, высмеял.

— Вы будете гореть в аду за то, что взяли деда 95-летнего, нацепили на него медали и используете здесь.

"Вы знаете, поведение Навального вызывает вопросы, наверное, больше у психиатра, поскольку нормальные люди себя так вести не будут. Нормальный человек в этом случае перед ветераном должен был встать на колени и извиниться, однако он продолжает его оскорблять, то есть полностью не признает совершенное им оскорбление памяти русского народа в ВОВ", — прокомментировал адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Когда слово дали ветерану, Игнат Артеменко потребовал от Навального извинений. Не только для себя, но и для выдающегося актера Василия Ланового. Он также участвовал в записи того ролика о поправках. На прошлой неделе легенда советского кино ушла из жизни.

Просьбу извиниться можно обратить не только к самому Навальному, но и его соратникам. После смерти Ланового в соцсетях развернулась настоящая кампания против легенды советского кинематографа. Это похоже на продуманную стратегию — неуважение к памяти тех, кто победил нацизм и прославлял подвиг народа. Именно сторонники Навального в прошлом году на сайте, посвященном акции "Бессмертный полк", разместили фотографии нацистских деятелей Германии. Дело возбудили против пяти человек. Все они так или иначе оказались сторонниками блогера.

Исказил память о войне и глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков. Он разместил в соцсетях фотографию "Родины-матери", испачканную зеленкой.

Но самые скандальные публикации делал сам Алексей Навальный. Сначала он высмеял возбуждение следственным комитетом уголовного дела по факту убийства эсэсовцами в период войны более 30 тысяч жителей Ростовской области. Невинных людей, среди которых было много детей, фашисты уничтожали с особой жестокостью. А затем Навальный назвал празднование великой Победы бредом.

"То, что господин Навальный систематически нападает на наши ценности, уже ни для кого не секрет. К сожалению, история, которая касается оскорбления ветерана ВОВ Игната Сергеевича, это не единственный пример. Нам известно высказывание Навального и о параде Победы, и вообще о праздновании Дня Победы", — прокомментировала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Сам Игнат Артеменко во время суда почувствовал себя плохо. Ветерану вызвали скорую. Суд сделал перерыв, а позже продолжились допросы свидетелей, которые заявили, что ветеран прошел всю войну, был партизаном и никто не вправе называть его холуем и предателем.