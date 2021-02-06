Навальный в очередной раз грязно оскорбил ветерана войны

В судебном процессе потерпевший, ветеран Великой Отечественной войны, участвует по видеосвязи. Игнату Артеменко 93 года, и он еще не успел оправиться от оскорблений Алексея Навального. Блогер прошлым летом в комментариях назвал защитника Родины предателем и продажным холуем за то, что тот в видеоролике поддержал изменения в Конституцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. То есть преступление, предусмотренное частью 2 ст. 128, прим. 1 УК РФ", – поясняет Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Игнат Артеменко на суде попросил лишь одного – простого извинения. "Я ветеран войны. Участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте. Навальный назвал меня предателем Родины", – возмущен Игнат Артеменко, ветеран Великой Отечественной.

Но за свой пост блогер не извинился ни тогда, ни сегодня. Удивляться вряд ли стоит. Он и его соратники давно и цинично топчутся на подвигах героев. Вот публикация в соцсетях смонтированного фото, на котором – монумент Родина-мать. Памятник будто облили зеленкой. Постарался волгоградский штаб Навального. А это фотографии Гитлера и Гиммлера, которые соратники блогера загрузили на сайт движения "Бессмертный полк". Поставили фашистов рядом с героями СССР. Теперь пошли еще дальше.

Сторонники блогера устроили ликование по кончине народного артиста Советского Союза Василия Ланового, назвав его "фашистюгой", который "прекрасно у кормушки провёл время". Но чему удивляться, если даже парад Победы Навальный считает "несусветной глупостью", а празднование – "бредом".

"То, что человек не раскаивается, я так думаю, что ему очень хочется привлечь к себе внимание всеми возможными способами. И помимо его всяких "сенсационных разоблачений", он понимает, какое значение для нас играет тема Великой Отечественной войны, героев и победителей", – считает Елена Цунаева, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

Пожалуй, ярче всех ситуацию с Навальным охарактеризовал президент Чехии Милаш Земан. "Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал, что он участвовал в целом ряде националистических шествий", – заявил чешский лидер.

Молодые сторонники Навального вряд ли вспомнят. С 2007 года он участвовал в каждом "Русском марше". Сегодня на суде вновь оскорбил ветерана, назвал его "куклой, на которую нацепили медали" и которой "торгуют родственники".

Поддержать Навального в суд уже по традиции приехали представители зарубежных посольств. В очередной раз подчеркнув официальный статус фонда блогера – иностранный агент.

"И обидно и больно, что ради денег, ради отчетов перед зарубежными спонсорами предаются ценности всего нашего народа. То, что блогер Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны – это не просто случайность. Это осознанная политика его и его сторонников по осквернению нашей исторической памяти", – уверена Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Заседание по делу "о клевете" сегодня продолжалось более восьми часов. Но за это время вместо извинений, которых так ждал Игнат Артеменко, он услышал лишь новые оскорбления. Как и свидетели – родные и знакомые ветерана. За перепалку с внуком Игната Артеменко подсудимого чуть не удалили из зала. Блогер назвал мужчину ничтожеством.

"Нам вообще сказали сегодня, чтобы мы горели все в аду, его родственники – за то, что мы делаем, защищаем своего дедушку, и то, что я продажный внучок", – возмущен Игорь Колесников, внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко.

Игорь пообещал вместе с юристами внимательно проанализировать сегодняшние оскорбления. А заседание по делу о клевете блогера Навального на ветерана перенесли на 12 февраля из-за ухудшения состояния Игната Артеменко.