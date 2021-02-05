Ветеран потребовал от Навального публичных извинений

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, признанный потерпевшим по делу о клевете, потребовал от Алексея Навального публичных извинений.

Как передает РИА Новости, об этом участник войны сообщил в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы, участвуя в процессе из своей квартиры по видеоконференцсвязи.

Артеменко рассказал, что участвовал в партизанском движении, получил ранение, служил в армии. В июле прошлого года его сильно огорчило, когда он узнал, что Навальный назвал его предателем.

После этого он попросил служителей Фемиды прекратить допрос, так как плохо себя чувствует. Ему вызвали скорую помощь.

С ним находится еще один судья, поскольку процессуальная процедура предполагает, что она должна удостоверить личность потерпевшего, посмотреть его паспорт.

Навальный заявил, что ему непонятно, в чем его обвиняют, подчеркнув, что ничего не знает про Игната Артеменко. Он полагает, что ветерана "бессовестно используют его родственники".

Он получил замечание от судьи за неоднократные пререкания и выступления без разрешения суда, после того, как заявил, что по его мнению "потерпевший отвечает на вопросы с чужой подачи".

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик в своем блоге – в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал поддержку изменений в Конституцию РФ – и сопроводил комментарием, "порочащим честь и достоинство ветерана, подрывающим его репутацию".

В августе 2020 года суд приостанавливал производство по данному делу из-за болезни Навального, который находился на лечении в Германии, но после его возвращения в Россию возобновил его.