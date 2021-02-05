Внук Артеменко пожаловался на угрозы от сторонников Навального

В суд намерен подать на Алексея Навального Игорь Колесников – внук оскорбленного блогером ветерана. Это заявление он сделал в Бабушкинском суде Москвы, где Навальный обвиняется уже по третьему делу, теперь о клевете. Колесников опроверг утверждения, что за съемки в ролике телеканала Russia Today в поддержку голосования по изменениям в Конституции или за написание заявления семье ветерана предлагали или давали деньги. "Пусть подтвердит слова фактами, либо извинился за эту ложь", ‑ отметил Колесников.

В суде между Навальным и Колесниковым завязалась словесная перепалка, отмечает ТАСС.

"Дедушке стало нехорошо с сердцем, я вызвал скорую помощь. В целом он очень сильно расстроился, почему его назвали холуем и предателем", ‑ отметил, что у его деда Игната Артеменко после комментариев Навального ухудшилось здоровье, случился сердечный приступ из-за которого пришлось вызывать скорую медпомощью.

Колесников отметил, что у Навального была возможность просто по-человечески извиниться перед пожилым человеком, не доводя дела до судебных разбирательств.

Навальный в ответ призвал не строить в суде возмущенную невинность.

"Вы позорите вашего дедушку, ничтожество", ‑ заявил он в лицо истцу.

После этого суд был прерван на 5 минут, поскольку мировая судья московского района Южное Медведково Вера Акимова посчитала, что терпеть это нет никакой возможности. Она дала время адвокатам Навального на то, чтобы привести "своего подзащитного в чувство". Кроме того, она пообещала после третьего замечания удалить Алексея Навального вообще из зала суда.

На суде Игорь Колесников добавил, что ему стали приходить угрозы от сторонников Навального, его стали поджидать у подъезда после того, как "товарищи Навального" слили в открытый доступ телефонные номера, адреса, а также опубликовали в детские сады ходят его дети. При этом Колесников подчеркнул, что ни он сам, ни его дедушка не писали заявление на Навального в полицию.

Сам ветеран Игнат Артеменко в суд прийти не смог, недавно он перенес хирургическую операцию.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео. Процесс из-за болезни Навального в конце августа был приостановлен. В конце 2020 года президент России подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Теперь это может повлечь ответственность до двух лет лишения свободы.

После перерыва суд по Навальному отложили до 12 февраля 2021 года.