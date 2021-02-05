Навальный задел "священные чувства и моральную честь" свидетеля

На заседании Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, выступил свидетель – житель Пензенской области Владимир Антипов. По его словам, главный фигурант этого дела, оппозиционер Алексей Навальный, своими высказываниями оскорбил его патриотические чувства.

"Я увидел ролик с высказыванием ветерана Игната Артеменко и комментарий Навального, где он назвал ветерана холуем и предателем, – цитирует Антипова ТАСС. – Это задело мои священные чувства и моральную честь".

Свидетель добавил, что не мог остаться в стороне и по собственной инициативе написал заявление в Следственный комитет. Также он по собственному желанию приехал в Москву, чтобы дать показания.

Навальный в суде задал Антипову ряд вопросов, но суд снял их. До этого суд допросил еще одну свидетельницу, соседку ветерана Галину Моргулис. К ней Навальный тоже обратился с вопросами, но и они были сняты судом. В частности, оппозиционер спросил, довольна ли женщина своей пенсией, и та ответила, что довольна.

Судья Вера Акимова пригрозила Навальному удалением из зала заседания, если он не прекратит перебивать ее.

"Еще два замечания, и вы будете удалены, если вам не интересен процесс. Вы себя ведете оскорбительно", – сказала судья.

Навальный не признает своей вины в клевете. Если его признают виновным по части 2 статьи 128.1 УК РФ, ему грозит штраф либо обязательные работы.

Судят блогера из-за его высказывания в Twitter. Навальный разместил там видеоролик, в котором ветеран ВОВ Игнат Антипенко выражает свою позицию относительно поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ролик Навальный сопроводил комментарием, который, по версии обвинения, порочит честь и достоинство ветерана.

Ранее Артеменко, признанный пострадавшим в деле о клевете, потребовал, чтобы Навальный публично принес извинения.