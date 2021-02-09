Навальный опорочил честь и достоинство ветерана ВОВ

Алексея Навального обвиняют в заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство Ветерана ВОВ с Кузбасса. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Навальный опубликовал пост в Twitter, где назвал Игната Сергеевича Артёменко "холуем", после того, как ветеран на видео сообщил, что голосовал за поправки в Конституцию. Команда оппозиционера утверждает, что Артеменко не воевал, а отсиживался в тылу. Однако, согласно архивам, ветеран служил в Беларуси в рядах партизанов, а после попал в разведку, где получил ранение.

Когда ветеран получил ранение, его положили в госпиталь на лечение, где его назначили заведующим складом. После этой информации и началась травля со стороны сторонников Навального.