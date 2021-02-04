В пятницу пройдет еще один суд над Навальным

В пятницу, 5 февраля, Алексей Навальный будет доставлен в Бабушкинский суд Москвы. Там пройдет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Пресс-секретарь суда Александра Савельева отметила, что Навального лично доставят в суд, сообщает ТАСС.

2 июня оппозиционер на своей странице в Twitter и в Telegram-канале опубликовал видеоролик. В нем ветеран Игнат Артеменко поддержал внесение поправок в Конституцию России. Под этим роликом Навальный написал комментарии, которые носят заведомо ложный характер, а также порочат честь и достоинство ветерана. Сам Алексей свою вину отрицает.

Игната Артеменко признали потерпевшим. Прокуратура, в свою очередь, утвердила обвинительное заключение в отношении Навального.