Шеф евродипломатии определился с темами визита в Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Москву с 4 по 6 февраля. Это будет его первый визит в Россию с 2017 года.

Боррель встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он планирует обсудить отношения России и Европы, борьбу с пандемией ковида, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС. Также запланированы встречи с представителями российских общественных организаций и академического сообщества.

В заявлении европейской внешнеполитической службы отмечается, что отношения с Москвой – одни из самых сложных в ЕС. Однако помимо спорных вопросов есть также области, в которых ЕС и Россия сотрудничают или должны сотрудничать больше.

В Европе надеются, что этот визит даст возможность провести дискуссии с Лавровым в преддверии заседания Евросовета по отношениям между ЕС и Россией, которое запланировано на март.