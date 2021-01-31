Шеф евродипломатии снова сожалеет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с реакцией российских властей на несанкционированные акции, прошедшие в Москве и других городах РФ 31 января.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня", – написал он в Twitter.

Как отметил Боррель, люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий, и в очередной раз призвал Россию выполнять свои международные обязательства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подобные заявления западных политиков. Она отметила, что их странно слышать от представителей государств, где при разгоне мирных манифестаций полиция регулярно применяет резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ.

На 4-5 февраля намечен визит Борреля в Россию, впервые он приедет в Москву в качестве шефа европейской дипломатии. В Брюсселе уже объявили, что в повестку визита включен вопрос об аресте оппозиционера Алексея Навального, пишет "Интерфакс".