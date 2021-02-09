Европарламент обвинил Борреля в унижении перед Россией

Новые санкции против России предложил ввести глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он заявил, выступая в Европарламенте. Туда его вызвали, чтобы отчитать за недавний визит в Москву. Борреля раскритиковали, обвиняя в том, что он пошел на поводу у российской стороны. В ответ политик поспешил откреститься от всего, что говорил в Москве.

Депутаты от стран Восточной Европы и Прибалтики не стеснялись в выражениях. Главу европейской дипломатии Жозепа Борреля они потребовали наказать, пристыдить и уволить, если он сам сейчас же не захочет уйти. Письмо с требованиями подписали уже больше 80 евродепутатов. Инициатором выступила Эстония.

"Я понимаю, что нужно вести диалог, но если один играет в хоккей с шайбой, другой не может танцевать на льду. Именно это и произошло в Москве. Министр иностранных дел России возил господина Борреля по льду, унижал его, напал на наших союзников, США, оскорбил Европейский союз. Я ожидаю, что Боррель поймет, насколько это унизительно и сам уйдет в отставку", — отметил депутат Европейского парламента Рихо Террас.

Не понравилось и то, как вел себя высокий представитель ЕС по иностранным делам в России и сам факт его визита. Тему вынесли на обсуждение парламентской сессии. Дебаты были жаркими. Боррель поднимался на трибуну, понимая, что его будут ругать. И сходу начал оправдываться:

"Эта поездка в Москву произошла в напряженной обстановке, существовали очевидные риски. Я пошел на эти риски. Я пошел на них, поскольку мы осуждаем дело Навального. Также это позволило мне лично столкнуться с трудностями сотрудничества с Россией. У меня не было никаких иллюзий перед визитом. Но после визита я стал ощущать еще больше тревоги".

Европейского политика в Москве никто не ограничивал ни в формате выступления, ни по времени. Он был расслаблен, во время пресс-конференции улыбался, хотя далеко не по всем пунктам позиции совпадают. Боррель не кричал, не истерил, не спорил. Это теперь и вменяют ему в вину.

— Вы должны подготовить содержательный пакет санкций! Сделайте это! Или освободите пост высокого представителя для человека, который будет в состоянии этим заняться.

— Ваш визит, господин Боррель, был отрезвляющим для вас, но и для нас также. Нам нужно прекратить сотрудничество с Россией, подумать о санкциях, остановить строительство "Северного потока-2".

Австрийская Die Presse назвала визит в Москву ошибкой. Польский информационный канал TVP обозвал его европейским тузом. Дату поездки журналисты сочли бессмысленной, пресс-конференцию унизительной, выступление провальным, а реакцию на заявления Сергея Лаврова постыдной. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung назвала Еврокомиссию внешнеполитическим беззубым тигром, у которого внутри не все в порядке.

Часть евродепутатов раскритиковали и главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая накануне уже выразила Жозепу Боррелю свою полную поддержку. Поддержали его сегодня и часть евродепутатов, которые обычно во взглядах с ним не совпадают.

Опытный 73-летний политик Боррель понимал, как его встретят по возвращении в Брюссель, потому поспешил откреститься от всего, что наговорил в Москве. Оценки поменял на полностью противоположные. Заявил, что визит был чуть ли не европейской инспекцией, по итогам которой взаимное отдаление продолжается и не исключаются новые санкции в отношении России.

"Страны-члены ЕС должны принять решение о дальнейших шагах. Речь может идти о санкциях. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности. Но в то же время для нас крайне важно, несмотря на все трудности, сохранять место для сотрудничества там, где это возможно. Россия остается нашим крупнейшим соседом".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву:

"Возникает резонный вопрос — кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга.".

В заключительном слове Боррель уже не сдержался и перешел на родной испанский, но так и оставил без комментариев видеоролик, который передал ему Сергей Лавров. На кадрах показано, как европейская полиция силой разгоняет незаконные демонстрации.

Жозеп Боррель по возвращении в столицу Евросоюза будет говорить и делать все, чтобы сохранить свое кресло. Насколько действительно все его резкие заявления совпадают с той политикой, которую ЕС намерен проводить в отношении России, покажет следующее заседание глав МИД ЕС в конце февраля и саммит Евросоюза в марте.