Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об итогах встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Государственный деятель отметил, что внимание зарубежного политика было обращено на примеры жестокости со стороны полицейских в странах Евросоюза и США.

Лавров сообщил, что в Брюссель передали кадры, снятые за рубежом накануне приезда Борреля в Москву. На них запечатлено, как в США полицейский джип переезжает лежащих на земле протестующих. Российский министр обратил внимание на то, что в нашей стране даже не было ничего близкого. Сотрудники правоохранительных органов не применяли к протестующим никаких специальных средств, чего не скажешь про участников акций.

Сергей Лавров рассказал, что обсуждал события в США и с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Министр поинтересовался у политика, где содержатся те, кого задержали во время штурма Капитолия. Многие из протестующих обвиняются в нападении на полицейских. Лавров обратил внимание на то, что ответственность за это по законам США составляет от 1 года до 20 лет лишения свободы.

Лавров также указал Боррелю на ряд ситуаций в Европе, когда суды подозреваются в принятии политизированных решений. В связи со всем вышеперечисленным российский министр попросил даже не думать сомневаться в тех решениях, которые принимают наши суды. Глава МИДа отметил, что Москва не оценивает протесты на Западе с позиции "а у вас негров линчуют", отсылаясь к советской пословице.

Ранее во время разговора с Энтони Блинкеном Сергей Лавров указал ему на то, что США должны уважать законодательство и судебную систему России.