Истерика зашкаливает: Лавров – об освещении дела Навального на Западе

Западные СМИ достаточно специфично и однобоко освещают не только события, связанные с Алексеем Навальным, по и вообще все, что происходит в России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает", – заявил он во время пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

При этом министр напомнил, что на Западе действуют гораздо более жесткие законы в отношении проведения всяких митингов и протестов.

"Полиция на Западе вправе пресекать любые собрания, которые не были согласованы", – указал он, добавив, что "полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций".

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условное наказание по делу о хищениях в "Ив Роше" на реальный срок. 23 и 31 января во многих российских городах, в том числе в Москве, прошли несанкционированные акции протеста, организованные сторонниками Навального. А 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условное наказание реальным – Навальный получил 3,5 года колонии общего режима. Адвокаты блогера намерены обжаловать это решение. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей в СИЗО "Матросская тишина".