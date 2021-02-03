Защита Навального обжалует решение суда

Защита Алексея Навального обжалует решение заменить ему условный срок наказания на реальный. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что адвокаты готовы обратиться в ЕСПЧ после того, как в России все инстанции будут пройдены.

Накануне суд в Москве вынес решение по делу оппозиционера: условный срок по делу фирмы "Ив Роше" заменили на реальный. Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

До вступления решения суда в силу Навальный останется под стражей в СИЗО "Матросская тишина". По словам прокурора, с учетом систематических нарушений, допущенных Навальным, уголовно-исполнительная инспекция уже давно должна была инициировать замену условного срока на реальный.

Зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев рассказал "Интерфаксу", что Навального должны этапировать в колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ. Также он не исключил, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание и в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.