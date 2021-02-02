Навального приговорили к 3,5 годам колонии

Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Соответствующее решение в здании Мосгорсуда озвучила судья Наталия Репникова. При этом этом оппозиционеру зачтут срок домашнего ареста.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный.

С учетом года, который оппозиционер провел под домашним арестом, в колонии ему придется пробыть 2 года и 8 месяцев. Кроме того, Алексей Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Обвиняемый останется в СИЗО до вступления в силу решения о назначении реального срока, сообщает ТАСС. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила о том, что намерена обжаловать приговор его подзащитного по делу "Ив Роше".

Супруга оппозиционера Юлия Навальная заплакала, услышав приговор суда, а сам Алексей перестал улыбаться.

Заседание по Навальному началось еще утром. Возле здания Мосгорсуда наблюдалось большое количество машин иностранных посольств. В районе были значительно усилены меры безопасности.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьеве после того, как прилетел из Германии. Связано это с тем, что оппозиционер многократно нарушал условия испытательного срока.

ФСИН потребовала избрать для Навального меру пресечения в виде трех с половиной лет колонии. Генпрокуратура поддержала данное решение.

Сам Навальный во время заседания заявил, что процесс над ним предназначен для запугивания россиян, а сам он не является виновным.