Алексея Навального арестовали на 30 суток

Алексей Навальный арестован на тридцать суток. Соответствующее решение вынес судья Химкинского городского суда.

Под стражей Навальному придется пробыть до 15 февраля. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter.

В следственном изоляторе Навальный будет ожидать заседания, во время которого будет решено, заменят ли ему срок с условного на реальный. Судебный процесс запланирован на 29 января.

17 января Алексей Навальный прибыл в Москву из Берлина. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в Шереметьеве.

Ранее Навальный был объявлен в федеральный розыск по делу "Ив Роше". Во ФСИН заявили, что оппозиционный блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. В связи с этим ему грозит замена условного срока на реальный.