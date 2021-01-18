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Дела Навального 6 минут назад

18 января 2021 16:57

Алексея Навального арестовали на 30 суток


EPA

Алексей Навальный арестован на тридцать суток. Соответствующее решение вынес судья Химкинского городского суда.

Под стражей Навальному придется пробыть до 15 февраля. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter.

В следственном изоляторе Навальный будет ожидать заседания, во время которого будет решено, заменят ли ему срок с условного на реальный. Судебный процесс запланирован на 29 января.

17 января Алексей Навальный прибыл в Москву из Берлина. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в Шереметьеве.

Ранее Навальный был объявлен в федеральный розыск по делу "Ив Роше". Во ФСИН заявили, что оппозиционный блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. В связи с этим ему грозит замена условного срока на реальный.

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