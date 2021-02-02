Дело Навального: к суду пришли иностранные дипломаты, начались первые задержания

Блогер Алексей Навальный доставлен в Мосгорсуд, который сегодня рассмотрит прошение ФСИН о замене оппозиционеру условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

В настоящее время Навальный общается со своими адвокатами, передает ТАСС.

Также на заседание суда прибыли около 20 представителей посольств разных стран (в частности, США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии).

Кроме того у здания собрались десятки журналистов. Однако в зал заседания их пока не пускают.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности около станции метро "Преображенская площадь", расположенной неподалеку от Мосгорсуда. Подойти к зданию практически невозможно. Перекрыты и ближайшие к зданию суда дворы, полицейские пускают в них только жильцов домов.

Проводятся одиночные задержания. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, на данный момент задержаны не менее четырех человек.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. ФСИН обвиняет оппозиционера в неоднократном нарушении испытательного срока.