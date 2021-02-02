У Мосгорсуда задержаны более 200 человек

По данным ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, у Мосгорсуда полицейские задержали более 200 человек. Часть из них уже доставлены в отделы полиции, передает "Интерфакс".

В здании Мосгорсуда сегодня рассматривается ходатайство ФСИН, требующей заменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок заключения.

В районе значительно усилены меры безопасности, подойти к зданию практически невозможно. Перекрыты и ближайшие к зданию суда дворы, полицейские пускают в них только жильцов домов.

Между тем в Кремле, комментируя действия сотрудников правоохранительных органов во время недавних несогласованных акций протеста, которые устраивали сторонники Алексея Навального, отметили, что случаи применения насилия силовиками были единичными.

"Таких историй печальных единицы. Давайте сразу назовем все своими именами. Их единицы. И, конечно, же каждая из этих историй заслуживает внимания", – указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что в незаконных акциях участвовали провокаторы и нарушители закона. Кроме того, имели место и неоднократные случаи нападения на сотрудников органов правопорядка.