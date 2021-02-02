Перекрытые улицы и конная полиция: в Мосгорсуде рассматривают дело Навального

Движение автомобилей возле здания Мосгорсуда, где сегодня рассматривается дело Алексея Навального, перекрыта.

С утра ГИБДД перекрыла ряд подъездных путей к зданию суда, в том числе 1-ю улицу Бухвостова, Проектируемый проезд и другие улицы. Также территорию рядом со зданием Мосгорсуда патрулирует конная полиция, передает РИА Новости. Ближайшие к зданию суда дворы перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

Кроме того, усилены меры безопасности усилены в центре Москвы. На Пушкинской площади выставлены наряды ОМОН и полиции.

Во вторник в Московском городском суде проходят слушания по делу Алексея Навального. Решается вопрос о замене условного срока на реальный. Предложение ФСИН накануне поддержали в Генпрокуратуре.

Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов. К зданию также прибыли представители дипведомств из 18 стран. Перед заседанием Навальный пообщался с адвокатами.

Речь не идет о новом сроке или новом приговоре. Подсудимый – единственный в России человек, у которого сейчас два испытательных срока по двум уголовным преступлениям.

Так, в декабре 2014 года суд признал Навального виновным в мошенничестве и отмывании денег в связи с делом французской компании "Ив Роше". А за год до этого вступил в силу приговор по еще одной экономической статье. Это так называемое дело "Кировлеса" о растрате 16 миллионов рублей.

В 2018-м испытательный срок продлили, но осужденный продолжил нарушать условия. Так, ему запрещено менять место жительства, минимум два раза в месяц нужно отмечаться в инспекции.

Сторонники блогера пытаются придать этому слушанию политическую окраску. Адвокаты даже обращались в Европейский суд по правам человека. Там политической мотивации в деле не нашли, напоминает "Россия 24".