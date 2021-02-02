Спецкор: суд по делу Навального проходит без инцидентов

Обстановка вокруг здания суда Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального, в целом спокойная, внешних инцидентов не отмечено. Об этом рассказал специальный корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко.

По его словам, иностранным дипломатам, присутствующим на заседании, вероятно, хотелось бы, чтобы у здания судебной инстанции "было горячо". Видимо, неслучайно перед судом собралось небывалое число иностранных журналистов, ожидающих вынесения решения в отношении Навального.

"Что касается сторонников Навального, которые гуляли утром вокруг суда небольшими группами, сейчас там, где мы находимся, нет буквально никого. Здесь остаются около десяти человек. Все также тихо и со стороны другого входа в здание", – сказал Красиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Тем не менее одиночные сторонники Навального периодически предпринимают попытки под видом журналистов подойти поближе к зданию и выставить там пикеты с плакатами, но полиция эти попытки пресекает.

Совещание судей продолжается уже чуть менее двух часов, но в целом в самом помещении суда и на внешнем периметре здания ситуация довольно спокойная. Каких-либо происшествий не отмечено, сообщил корреспондент.

