Решения по делу Навального ждут одни журналисты

У здания Мосгорсуда, который должен вынести решение по делу Алексея Навального, на данный момент остаются только сотрудники сил правопорядка, которые обеспечивают периметр безопасности, а также журналисты. Об этом сообщил специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц.

По его словам, западных журналистов у Мосгорсуда собралось едва ли не больше, чем российских. Они проявляют повышенный интерес к происходящему и постоянно выходят в эфир.

Согласно оценке Коца, утром к зданию суда пришли примерно пятьсот сторонников Навального, причем это были в основном молодые люди студенческого возраста, совершенно без радикального настроя.

Их быстро рассеяли силовики, которые к заламыванию рук и применению спецсредств при этом не прибегали. Вместе с тем, сообщил Коц, задержаний было довольно много. Правоохранители мотивировали их неподчинением требованиям полиции освободить тротуары, чтобы не мешать проходу местных жителей.

"Люди, которые сейчас поддерживают Навального, поддерживают не его самого, а какие-то свои мечты о прекрасном будущем, которое можно построить, если сейчас, в один момент, уйдет действующая власть, а вместо нее придет команда ФБК… Эти иллюзии, к сожалению, присутствуют в том числе у людей, которые вышли сегодня поддержать Алексея Навального", – сказал Коц в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".