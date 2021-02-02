Захарова назвала вмешательством действия зарубежных дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировала желание иностранных дипломатов присутствовать на заседании по делу Алексея Навального. Государственный деятель считает такое намерение странным.

Захарова отметила, что присутствие зарубежных дипломатов на суде по делу российского оппозиционера — это вмешательство во внутренние дела страны. Также это указывает на попытки Запада сдержать Москву.

Представитель МИДа обратила внимание на то, что наблюдения иностранных жителей за судебными процессами в стране пребывания не являются нормальной практикой, особенно когда в заседании не участвуют граждане их государств.

В американском посольстве ранее заявили, что якобы просили у российских властей разрешения дистанционно наблюдать за процессом по делу Навального, но ответа им не поступило. Мария Захарова считает, что эта информация является фейком и политической акцией.

Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда прошел судебный процесс, в рамках которого Алексею Навальному изменили условный срок на реальный. На заседание приехали более пятнадцати сотрудников посольств разных стран. Некоторые из них не стали комментировать причину своего визита.