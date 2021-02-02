Игорь Коротченко: мы видим в деле Навального новый "заговор послов"

Целый автокортеж с представителями западных дипмиссий, который припарковался у московского городского суда на рассмотрение дела Навального, можно назвать беспрецедентным событием. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, похожее единодушие наблюдалось в 1918 году во время "заговора послов" против советской республики. Тогда глава британской миссии сэр Локкарт вместе со своими коллегами намеревался поднять мятеж и совершить государственный переворот.

Как заявил Игорь Коротченко в программе "60 минут", надо четко понимать, что такой единодушный приезд является акцией, согласованной на уровне министерств иностранных дел. "Они приехали не в качестве частных лиц, в суд заявился весь Европейский союз. С одной стороны, это безусловно демонстрация руки на пульсе, с другой, раскрытие Навального как инструмента чужой политической воли".

"Есть российский гражданин Навальный, а есть, – уверен политолог, – политический проект Навальный, который используется осознано Навальным по его доброй воле или он не понимает этого – не важно. Это инструмент чужой политической воли".