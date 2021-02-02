Это саморазоблачение: Захарова удивлена присутствием иностранных дипломатов на суде Навального

В МИД России назвали "саморазоблачением" присутствие представителей посольств различных государств на заседании Мосгорсуда, где сегодня рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного наказания реальным сроком.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", – прокомментировала ситуацию на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что по традиции дипломаты поддерживают в зарубежных судах своих граждан, однако Навальный является гражданином России.

Захарова предположила, что такое поведение может являться попыткой психологического давления на судью, либо же зарубежных представителей волнует судьба "натовских миллионов" закачанных "в противоправную деятельность на российской территории".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать действия, которые можно трактовать как попытки давления на суд.

ФСИН обвиняет Алексея Навального в неоднократном нарушении ограничений, наложенных после вынесения ему приговора с условным сроком по делу "Ив Роше". В связи с этим в суд было подано ходатайство о замене условного наказания реальным сроком. Ранее сообщалось, что на заседание суда по этому делу приехали около 20 представителей посольств различных стран.