Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция

Весь кортеж из посольских машин, которые выстроились у здания мосгорсуда сразу вызвал образ какого-то дипломатического раута. Как заметила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, кое-то сразу начал говорить, что такое поведение является нормой в международной практике.

"Это не норма. Это вранье, – заявила Мария Захарова. – Это один из множества запущенных фейков о суде над Навальным. Норма для дипломата, аккредитованного в суверенном государстве, следить за процессом, который связан с гражданином его страны". На протяжении последних лет, как заметила Мария Захарова, мы видим прямую атаку.

"Удивительно, – отметила Мария Захарова, – как они начали сдавать назад. Если вы заявляете. что нормально присутствать на судебных процессах, что же вы не пускаете российских дипломатов на суды, где решалась судьба российских же граждан и требовалось отстаивание их прав".

Официальный представитель МИД РФ напомнила о сфабрикованных процессах против россиян в Литве, куда не пустили дипломатов, о шведах, которые отказали консульским работникам присутствовать на процессе маленькой девочки с российским гражданством. Мария Захарова привела примеры с Германией, Францией, США.

Глава департамента информации и печати сообщила, что в отношении посольств и стран, которые наиболее неадекватно проявили себя будут предприняты соответствующие шаги.