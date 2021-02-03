Мария Захарова: давление на Россию со стороны Запада – классика жанра

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы "60 минут", что ничего нового в стратегии давления на внутренние дела России со стороны западных политиков нет, и такая политика хорошо известна в последние годы и последние десятилетия.

- Мария, как вы прокомментируете такую активную западную реакцию – вчерашний десант, конечно, на суде, немыслимый, из людей дипмиссий.

- Во-первых это, конечно, не реакция, а вовлеченность. И конечно, они не наблюдают, а они действуют. Действуют грубо, скоординировано, действуют по плану. И, конечно, это не отдельные акции, это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах. А когда я читаю заявления внешнеполитических ведомств или глав государств, в которых русский язык не является государственным или официальным языком общения, на русском языке, и когда в этих же самых твитах в соцсетях, в их заявлениях, которые они сейчас пишут на русском языке, говорится о правах человека, мне хочется у них спросить, в частности, у европейских коллег: скажите, пожалуйста, а сочетание русского языка и прав человека не наталкивает вас на мысль, например, о востоке Украины, о Донбассе. Там люди страдают, там люди воюют, там люди отстаивают свои права говорить на том самом русском языке, к которому вы прибегаете для того, чтобы быть вовлеченными и вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Задумайтесь об этом!

Что можно еще сказать. Ничего нового нет в этой парадигме, в этой стратегии, она хорошо известна. Она известна не последние годы и не десятилетия. Это так называемая "классика жанра", увы. Почему это делается? Потому что это большой план по сдерживанию России. Только ли России? Конечно, нет. Посмотрите, как сейчас выстраивается так называемое "мировое прогрессивное сообщество" в отношении того же самого Китая. Доходит до синофобии, открытой синофобии. И это несмотря на то, что живут диаспоры в различные странах, китайские диаспоры. Они говорят об угрозе, о том, что необходимо принимать меры по сдерживанию.

Каждый, кто встает на пути вот этой правовой соревновательности, соревновательности и конкуренции, которая основана на правилах, честных и открытых, у так называемых "прогрессивных" членов международного сообщества, которые не выдерживают эту конкуренцию, подвергаются травле. Для этого в ход идет все: вмешательство во внутренние дела, поддержка так называемых "оппозиционных" движений. А какие же они оппозиционные, если они спонсируются на зарубежные деньги. Это нужно четко понимать!

И сейчас в СМИ было опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты, которые сейчас вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального. Это как? Многие задают себе вопрос: а что бы было, если бы такое же позволили себе российские дипломаты? Не надо задавать себе таких вопросов. Российские дипломаты такого себе никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода и нашей позиции – невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии.

- Мария, скажите, пожалуйста, после того, как Соединенные Штаты фактически призвали российских граждан выйти на улицы, посол Салливан прогулялся, вынужден был прийти на Смоленскую площадь, и ему была вручена нота. Теперь просто массовые заявления, неприемлемые, как нам кажется, гражданам России, от мировых лидеров. Будут ли ответные меры, учитывая, что господин Лавров сказал, что "мы мягко стелем, а спать жестко".

- Я хотела бы вас поправить. Прогулялся от американского посольства другой дипломат. Послу был сделан демарш, были отправлены ноты протеста и вручены представителю американского посольства. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, конечно, роль американского посольства во всей этой истории – она не удивительна, но потрясающая, потому что их участие во вчерашних кружениях дипкорпуса вокруг заседания суда – это отдельная сага.

Вначале они вроде бы как решили туда ехать, потом они сказали, что там не присутствуют, а потом, ближе к вечеру, когда они оказались в заложниках у собственных метаний, они вывалили новую версию: оказывается, это российские власти им не разрешили присутствовать на заседании суда. Это абсолютная, просто невозможнейшая ложь! Российские власти никому не могут запретить или разрешить присутствовать на открытых заседаниях суда. Такой закон у нас.

- [реплика, неразборчиво]

- Это Надеждин скандалит. Мария, продолжайте.

- Борис, скажите, пожалуйста, а вы куда обращаетесь каждый раз, чтобы присутствовать на открытых заседаниях суда? Просто интересно... Раз вы меня перебили, хочется услышать. Вы обычно куда заявки пишете, последние куда писали?

- [Борис Надеждин] Мария, добрый вечер. Я внимательно вас слушал... Просто вы сказали, что никто не может запретить кому-то присутствовать на открытом заседании суда. Я не ослышался? На всякий случай, граждан России почему-то не пускают, задержали огромное количество людей... А иностранце все проникли.

- Борис, вы серьезно? Я вас спросила, кому и когда вы последний раз писали заявку на то, чтобы вам разрешили присутствовать на открытом заседании суда? Пожалуйста, расскажите нам.

- [Борис Надеждин] Нет такой проблемы, все хорошо... Я всегда хожу, меня всегда пускают. А вчера не пустили сотни людей. Более того, их задержали... Как так?

- Вы знаете, я вам раскрою секрет. Вопрос только в наличии мест в зале заседания суда. Неужели вы этого не знаете? Зачем же вы поддерживаете вот эту самую неправду, которая распространяется? И это же абсолютная неправда! Никакого разрешительного порядка ни для каких зарубежных дипломатов для присутствия на заседаниях, открытых заседаниях суда нет. Знаете, после этого вчерашнего вброса американского посольства специально позвонила нашим представителям судебной ветви власти и спросила: расскажите мне об этом порядке. И они мне четко сказали: ну вы то хотя бы не идите на повод у американского посольства.