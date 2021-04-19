Захарова: внешнее давление на РФ не останется без ответа

Антироссийские меры коллективного Запада не останутся без ответа Москвы. Российская сторона будет действовать адекватно, предпринимая необходимые шаги в каждом конкретном случае. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы собираемся действовать адекватно, в каждом конкретном случае предпринимая необходимые меры", – сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Что касается решения Чехии, которая объявила о высылке 18 российских дипломатов, то, как заметила Захарова, то количество проблем, которое накопилось в Европейском союзе и на Западе в целом, вынуждает их принимать меры информационно-политического характера для того, чтобы эти проблемы прикрывать​​​. "Россия – тот обкатанный инструмент, к которому прибегают в подобных случаях", – сказала она.

По словам Захаровой, в современном мире "очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения двусторонних российско-чешских отношений".