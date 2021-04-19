"Очередная карикатура": МИД РФ прокомментировал шаги Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Праги в адрес Москвы. По ее словам, эти обвинения "состряпаны на скорую руку".

Как отметила Захарова, чешские официальные лица выдали "очередную карикатуру" за "готовую доказательную базу" для предъявления обвинений.

"Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом, – сказала официальный представитель МИД в эфире телеканала "Россия 1". –Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения двусторонних российско-чешских отношений".

По мнению Захаровой, за высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США.

"Нужно понимать, что то количество проблем, которое накопилось в странах ЕС и вообще на Западе сейчас, более чем достаточно (…). Необходимо принимать какие-то меры информационно-политического характера для того, чтобы эти проблемы прикрывать​​​. Россия – тот обкатанный инструмент, к которому прибегают в подобных случаях", – добавила она.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к ЧП на складе боеприпасов. Речь идет о взрыве боеприпасов, который произошел во Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИДа Ян Гамачек заявил в этой связи, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов.

18 апреля Москва объявила об ответных мерах. В МИД РФ вызвали посла Чехии Витезслава Пивоньку. Ему сообщили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства. Их обязали покинуть РФ в течение суток. В Чехии эти меры назвали неожиданно жесткими.