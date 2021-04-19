Кремль считает действия Чехии провокацией

Кремль не согласен с действиями Чехии и считает их провокационными и недружественными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее правительство европейского государства заявило, будто спецслужбы РФ причастны к взрыву на складе с боеприпасами в 2014 году. Поэтому МИД Чехии решил выслать из страны 18 российских дипломатов, пишет агентство ТАСС.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала обвинения в адрес Москвы состряпанными на скорую руку. Прага выдала очередную карикатуру за доказательную базу, добавила она.