В Москве отреагировали на чешский дипломатический демарш

В российском МИДе предупредили Чехию о последствиях высылки 18 наших дипломатов, передает ТАСС. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

Посол России в Праге вызван в чешский МИД, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии. По словам российского дипломатического источника, Чехия "видимо, решила закрыть свое посольство в Москве".

Ответ на высылку из Чехии российских дипломатов должен быть пропорциональным, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он не осведомлен о количестве сотрудников в посольстве Чехии в Москве – знает лишь, что чешское посольство "небольшое".

"Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве", – полагает сенатор.

По мнению Джабарова, обвинение Праги в причастности российских разведчиков ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году – "абсурдное". Россия, по его словам, "вообще никогда" не рассматривала Чехию как своего противника.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, высылка 18 российских дипломатов – серьезный удар по отношениям Праги и Москвы. Основания для этого, говорит Слуцкий, "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года" – Чехия всего лишь "идет в русле русофобского фарватера Вашингтона".

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, для высылки российских дипломатов, тем более в таком количестве, "нет никаких зримых оснований". Обозначенную чешской стороной цифру он назвал "чрезвычайной", а ситуацию в европейских дипломатических кругах – очень плохой.