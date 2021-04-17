Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов

18 российских дипломатов будут высланы из Чехии, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны, вызвав посла РФ в Праге. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек объявил, что такое решение коснулось всех сотрудников дипмиссий, идентифицированных чешскими спецслужбами как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. Они должны покинуть страну за 48 часов. Чехия уведомила об этом Россию.

Премьер Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, передает ТАСС.

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет, передает "Интерфакс".

Ранее трем российским дипломатам было предписано покинуть территорию Польши. Это заявление прозвучало вскоре после того, как США озвучили новые санкции против РФ. Министерство иностранных дел Польши мотивирует решение "нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса", а также действиями, которые причинили вред государству.

Такие действия последовали за ужесточением санкционного режима: Вашингтон ввел санкции против 32 российских физических и юридических лиц. Из Нью-Йорка и Вашингтона будут также высланы десять российских дипломатов.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия держит про запас меры, которые могут оказаться очень болезненными для американского бизнеса. Новый пакет санкций США по плечу российской экономике. Зато черный список внесены имена 8 американских чиновников, а 10 дипломатам Соединенных Штатов предложено покинуть РФ.