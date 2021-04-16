Российский ответ США и Польше: заявления Сергея Лаврова

Россия в ближайшее время опубликует ответные меры на санкции США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Уже сейчас известно, что в пятницу опубликуют имена 8 американских чиновников, которые попадут в черный список. А еще 10 дипломатам Соединенных Штатов предложат покинуть РФ.

Кроме того, Россия намерена запретить посольству США нанимать на работу россиян или граждан третьих стран.

"Мы давно уже говорим американцам о неприемлемом диспаритете в том, что касается численного состава дипломатических представительств России в США и США в России. Многие годы эта тема обсуждается, США вместо того, чтобы искать компромиссные общеприемлемые развязки, лишь ужесточали условия деятельности нашего посольства, наших консульств, да и нашего представительства при ООН", – добавил Лавров.

Также Россия планирует прекратить или ограничить на своей территории работу американских фондов и организаций, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела РФ, сообщает телеканал "Россия 24".

Лавров особо отметил, что Россия держит про запас меры, которые могут оказаться очень болезненными для американского бизнеса. Впрочем, новый пакет санкций США абсолютно "по плечу" российской экономике.

Что касается встречи посла США Джона Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, то американскому дипломату порекомендовали отправиться на консультацию в Вашингтон, рассказал глава МИД.

Ранее Польша объявила о высылке 3 российских дипломатов. Россия ответит соответствующим образом, добавил Лавров.