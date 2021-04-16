Послу США изложили российский ответ на американские санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил американскому послу в РФ Джону Салливану о мерах, которые примет Москва в ответ на новые санкции Вашингтона. Об этом, как передает канал "Россия 24", проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

14 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых ограничений в отношении российских физических и юридических лиц. Под санкции попали 16 человек и столько же организаций. Кроме того, из Вашингтона будут высланы 10 дипломатов, которых в США считают связанными с российской разведкой.

В этой связи Песков заявил, что Москва будет руководствоваться принципом взаимности в отношениях с Вашингтоном. В МИДе РФ Штатам пообещали "решительный отпор" и "неотвратимый ответ" на данные действия.