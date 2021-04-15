Посла США вызвали в МИД РФ: разговор будет сложным

Посла США Джона Салливана вызвали в МИД России в связи с новыми американскими санкциями. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что разговор предстоит сложный.

В ходе брифинга, который транслирует телеканал "Россия 24", Захарова заявила, что ответ Москвы на введенные против РФ санкции будет неотвратимым.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор", – сказала она.

По словам Захаровой, вся ответственность за "деградацию" двусторонних отношений лежит на Вашингтоне.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ, согласно которому под новые санкции подпадают 32 российских физических и юридических лица. Новые ограничения Штаты ввели в связи с "российской агрессией" против Украины, а также в связи с "российским вмешательством в выборы президента США", которое, по мнению Вашингтона, имело место.