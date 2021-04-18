Вашингтон надоел Москве

Мы уже упоминали о санкциях, которые были объявлены в адрес России, когда Джо Байден в специальном телеобращении предложил деэскалацию в отношениях с Россией и даже встречу с Владимиром Путиным. Поскольку сигнал разнонаправлен, то и реакция России зеркальна. От встречи, в принципе, не отказались, Кремль, правда, завил, что спешки нет, а в ответ на санкции МИД выступил прямо-таки с зубодробительным заявлением. "Крайне напряженная ситуация" – так в этом тексте определены сложившиеся на данный момент отношения с США. "Крайне напряженная" – такого даже и не припомню. Формулировка о многом говорит.

Еще в заявлении говорится о "деградации" российско-американских отношений и отмечается "объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций". Что это означает по сути?

Вызванному в МИД послу США в России Джону Салливану по-простому намекнули. Это конечно не выдворение, но все же, как по-русски, "дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?" После такого посол Салливан, надо думать, пакует чемоданы, а поскольку наш посол в США Анатолий Антонов уже в Москве для консультаций и неизвестно, когда в Вашингтон обратно, то по факту, как бы это дипломаты ни объясняли, уровень дипломатических контактов между нашими странами понижен. Временно? Конечно. Но на неопределенный срок. Как хотите, так и понимайте. И не по вине России.

Если же одним словом выразить, как это сейчас модно, модальность заявления МИД РФ, то это слово "надоело". С восклицательным знаком.

"В ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры. На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов", – также говорится в заявлении российского МИД.

И вслед – еще очень болезненная для американцев мера: "В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран".

То есть теперь сама, без наших... И еще зачем американским дипломатам ездить по России и прочее?

"В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши". Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам", – отмечает МИД РФ.

Конечно, санкционная война не выбор России. Конечно, американские санкции наносят нам ущерб. Но мы справимся. В любом случае справимся.

А в качестве ответной меры на персональные санкции в адрес россиян МИД публикует наш список граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Это чиновники и деятели, причастные к антироссийскому курсу. Таких пока восемь: Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США; Джон Болтон, экс-помощник президента США по нацбезопасности, и постпред при ООН Роберт Вулси, экс-директор ЦРУ.

И интересна реакция Вашингтона. Вы только вслушайтесь в слова представителя Госдепартамента: "Мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США". Ну, не песня?!