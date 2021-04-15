Отношения России и США: Байден готов пробить очередное "дно"

Москва ответит на новые антироссийские санкции по принципу взаимности так, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что вся ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне и за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Штаты высылают 10 наших сотрудников посольства. Экономические ограничения касаются госдолга, а также 32 компаний и физических лиц.

Новые санкции сюрпризом не стали — удивила подача. Вашингтону уже мало обвинить Москву во всех смертных грехах. Через сайт Белого дома Байден объявляет в США ни больше ни меньше режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Такая нагоняющая жути формулировка развязывает администрации руки. Санкции теперь можно налагать на все, что угодно и за все, что угодно.

"Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что указанная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов, поощрение и использование транснациональной коррупции, нанесение ущерба в странах и регионах, важных для безопасности Соединенных Штатов, представляют необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Шаг, который не просто не улучшит российско-американские отношения, а сделает их будущее непредсказуемым. О каких сценариях может идти речь, когда президент США роли доброго и злого полицейского меняет каждый день? Он накануне звонит в Кремль с предложением о встрече, а уже сегодня объявляет о санкциях. При этом сообщение Белого дома начинается за здравие:

— В администрации Байдена ясно дали понять, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Отечественную службу внешней разведки бездоказательно обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Под ударом оказались несколько технологических компаний, которые, как кажется американцам, сотрудничают с российскими спецслужбами. Ограничения наложены на военный технополис "Эра" в Анапе. Он был создан три года назад для разработки инновационных технологий и стал площадкой для подготовки классных специалистов, которые идут на работу в отечественные НИИ и оборонные предприятия.

"США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира, исключающего американскую гегемонию, делая ставку на санкционное давление и вмешательство в наши внутренние дела. Подобное агрессивное поведение безусловно получит решительный отпор. Ответ будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки", — прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вряд ли поможет нормализации отношений и высылка российских дипломатов. Десяти сотрудникам посольства в Вашингтоне предписано покинуть США в течение месяца. Въезд в Соединенные Штаты запрещен 16 гражданам России. Многие из них в санкционный список попали уже по второму и по третьему разу. В стоп-листе оказались не только политики, бизнесмены, но и журналисты. Администрации Байдена не нравится, как в России о нем говорят.

Воссоединение Крыма с Россией — болезненной теме для американцев и для крымчан нашли место в санкционном списке. Вашингтон недоволен тем, что материк с полуостровом связал Крымский мост. Причастным к стройке ввели персональные санкции. Под ограничения попал руководитель компании "Мостотрест". Привыкшие к выпадам Вашингтона рынки спокойно отреагировали на новости из США, хотя и на финансовые рычаги Белый дом тоже давит. Санкции введены против отечественного госдолга. Это значит, что иностранным инвесторам запрещено покупать российские гособлигации. Российский Центральный банк к такому повороту готов.

"Американские власти приняли очередные недружественные шаги, введя санкции в отношении российского государственного долга. Приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире. Спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", — прокомментировал действия США российский министр финансов Антон Силуанов.

Ударив из всех орудий, представители американской администрации оставляют себе место для маневра. Одновременно с введением санкций глава Госдепартамента Блинкен говорит о желании строить предсказуемые отношения с Москвой. Его коллега Джейк Салливан в эфире CNN провел исторические параллели — обратился к временам Рейгана, когда в США СССР иначе как империей зла не называл:

"Когда Рональд Рейган называл СССР "империей зла", мы проводили саммиты. Влиятельные страны и лидеры проводили саммиты и встречи друг с другом в самые сложные времена. Президент Байден не считает, что отношения с Россией находятся на этом этапе. Но он полагает, что они находятся в очень сложной ситуации. Есть риск их дальнейшего ухудшения, если два лидера не встретятся и не обсудят существующие проблемы".

Слова высокопоставленных американцев подтверждают — положение дел в двусторонних отношениях хуже некуда. Но и это дно Байден готов пробить. США собираются ответить санкциями, если Москва вдруг решит дать симметричный ответ на решение Вашингтона.