Песков: ответ на санкции США будет всегда

Москва будет отвечать по каждому случаю санкционных мер со стороны Вашингтона, в данном случае принцип взаимности для России – константа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что инициаторами санкций являются США, поскольку это их излюбленная тактика давления на те или иные страны, что РФ не приемлет.

Песков заявил, что ответные санкции будут следовать каждый раз, в ответ на действия американских властей.

Среди озвученных мер на высылку российских дипломатов из США и введение санкций против предприятий РФ – объявление 10 американских сотрудников дипмиссии персонами нон-грата, ограничение поездок по России их коллегам, прекращение деятельности ряда фондов из Штатов, запрет на въезд восьми сотрудникам администрации США.

Американскому послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации.