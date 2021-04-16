Это не наш выбор: МИД России анонсировал ответ на волну санкций

Москва не оставит без ответа очередной американский выпад против России, заявили в МИД России. Администрация Джо Байдена не желает смириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившийся сценарий "сдерживания Москвы" чреват лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений.

"Все это – не наш выбор, – подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве. – Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США".

Смоленская площадь готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. Однако реальность такова: из Вашингтона слышится одно, а на практике предпринимается совершенно другое.

"Сомнений быть не должно – ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", – подчеркивается в заявлении российского МИДа.

В Россией на фоне лицемерных призывов "воздержаться от эскалации", по сути, пытаются разговаривать с позиции силы. При этом Москва неоднократно показывала и доказывала на практике, что санкции и другое давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации.

В ответ на принятые администрацией 46-го президента США Джо Байдена 15 апреля 2021 года санкции Россия предпринимает адекватные и зеркальные контрмеры. В частности, из России будут высланы десять американских дипломатов – это соразмерно высылке сотрудников российских дипмиссий из Вашингтона и Нью-Йорка. На этом фоне до 10 человек в год на основе взаимности будет ограничена практика и краткосрочных командировок по лини Госдепа США по работе в американское посольство в Москве. Кроме того, по Венской конвенции о дипотношениях и российскому Трудовому кодексу будет прекращена практика найма американскими дипмиссиями технических сотрудников из российских граждан или граждан третьих стран. Кроме того, Москва из-за систематических нарушений американскими дипломатами правил поездок по России прекращает действие двустороннего меморандума "О понимании в отношении "открытой суши" от 1992 года.

Поскольку в Варшаве поспешили подпеть Вашингтону, и быстро выслали трех российских дипломатов, то Россия объявила персона нон-грата пятерых сотрудников польского посольства.

Также Москва собирается прекратить работу в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам. Эта работа, отмечается в заявлении МИД России, планомерно будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.

В Москве также считают, что из такой крайне напряженной ситуации вытекает необходимость того, чтобы послы России и США находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

В России отметили, что Вашингтон не оценили ту сдержанность, которую Москва проявляла на высокий градус напряженности, который целенаправленно нагнетался в США во времена президентства 44-го американского президента Барака Обамы. Так, например, после высылки в декабре 2016 года из США российских дипломатов и захвата российской дипсобственности Кремль семь месяцев не предпринимал никаких ответных шагов. Ответ последовал лишь после того, как в августе 2017 года Америка на законодательном уровне объявила Россию своим противником.

МИД России пообещал на официальном портале обнародовать имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Им бессрочно закрывается въезд в Россию.

"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список", – пояснили в российском МИД. – Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса".

Иначе Россия начнет применять болезные для Вашингтона действия: например, предпишет диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России. То есть так Россия установит реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников в нее включалось 155 человек, командированных в российское постпредство при ООН в Нью-Йорке.

В России, конечно, понимают ограниченность возможностей зеркально "ущемить" американцев экономически. Но и тут есть определенный ресурс, отметили в МИД России. Он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут раскручивать санкционную спираль.

При этом в Москве услышали заявления Джо Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией и предложение провести российско-американский саммит.

"Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно, – отметили в Москве, – и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации".