МИД России предупредил США о серии ответных мер

В Министерстве иностранных дел России рассказали о встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном. Ведомство отмечает, что в ходе беседы была дана принципиальная оценка неприемлемым действиям Вашингтона.

США ранее заявили, что намерены выстраивать прагматичные отношения с Россией, при этом нанесли по ним новый удар. Американскому послу заявили, что в ближайшее время со стороны Москвы последует серия ответных мер.

Салливану указали на неуместные попытки предостерегать от "дальнейшей эскалации". Отмечается, что Россия на протяжении многих лет демонстрировала ответственный подход к поддержанию отношений с США. Вашингтон лишь усугублял положение.

Американский посол ранее также рассказал о том, как прошла встреча в российском МИДе. По его словам, все было профессионально и уважительно.